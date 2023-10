Android 14 : Google va corriger le bug du stockage devenu indisponible

Android 14 est disponible depuis peu en version finale, mais le système d’exploitation de Google a malgré tout des bugs, dont un gênant en lien avec le stockage. Celui-ci est tout simplement devenu indisponible depuis l’installation de la mise à jour sur les smartphones Pixel.

Un correctif en approche pour le stockage sur Android 14

Un nombre croissant d’utilisateurs à travers les forums de Google, Reddit et ailleurs rapportent que leurs Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a sont presque devenus inutilisables puisque le stockage n’est soudainement plus accessible. Par conséquent, de nombreuses applications ne fonctionnent plus correctement, sachant qu’elles n’arrivent pas à accéder à des données présentes sur le smartphone. Le problème de stockage se pose si l’utilisateur, avant d’installer Android 14, avait plusieurs profils sur l’appareil.

Suite à l’installation d’Android 14, le profil principal d’un smartphone semble perdre l’accès au stockage, ce qui empêche les utilisateurs de prendre des photos ou des vidéos, de télécharger des fichiers, et à la fois d’installer ou de désinstaller des applications. Cependant, sur le second profil, les choses semblent fonctionner comme prévu.

Google a aujourd’hui réagi au problème et promet un correctif :

Nous continuons à travailler sur des correctifs pour les appareils concernés et avons déjà publié une mise à jour du système Google Play qui permettra d’éviter que ce problème ne se déclenche sur d’autres appareils. Si votre appareil est incapable d’accéder au stockage multimédia, nous prévoyons qu’une mise à jour du système réparera le problème et rétablira l’accès aux fichiers multimédias sans nécessiter de réinitialisation d’usine. Si votre appareil est bloqué dans une boucle de démarrage « Pixel démarre » à cause de ce problème, nous étudions des méthodes qui pourraient permettre de récupérer certaines données. Nous fournirons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.

Google conclut son message en indiquant : « nous sommes désolés pour la gêne occasionnée et nous vous remercions de votre patience ».