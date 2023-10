VR : le système de déplacement Virtuix Omni One est disponible en précommande

Lancé en 2020 grâce à une campagne de financement participatif, l’Omni One de Virtuix est enfin disponible en précommande. Pour rappel, l’Omni One permet de se déplacer dans un monde VR comme on le ferait dans le monde réel : une plateforme permet de s’accroupir, courir, marcher dans tous les sens, les mouvements du joueur étant reproduits dans le jeu VR. Longtemps au stade du prototype, l’Omni One est enfin une réalité tangible… et commercialisable ! De quoi vraiment avoir l’impression d’être dans le film Real Player One !



La startup Virtuix a confirm la bonne nouvelle sur sa page de blog : « Le prix de lancement d’Omni One est de 2 595 $ (plus frais d’expédition), ou bien encore 70 $/mois avec un plan de paiement qui comprend à la fois le tapis roulant et un casque Pico VR. De plus, toute personne passant une précommande avant le 16 novembre à minuit, heure du Pacifique, recevra un jeu Omni One gratuit de son choix ainsi qu’une inscription exclusive « Trailblazer » imprimée sur son appareil ».

L’Omni One sera disponible dans le courant du second trimestre 2024.