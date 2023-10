Warner Bros. rend hommage à Matthew Perry dans chacune des 10 saisons de Friends

C’est un joli geste et un honneur très mérité pour l’acteur le plus emblématique et de loin le plus drôle de la sitcom culte Friends. Warner Bros. a en effet pris la décision de démarrer chacune des 10 saisons de Friends (toutes disponibles sur Max) par un hommage à l’acteur Matthew Perry, décédé le 28 octobre dernier à l’âge de 54 ans : un panneau sur fond noir sur lequel est écrit « A la mémoire de Matthew Perry, 1969 – 2023 » introduit dorénavant chaque saison de la série. Pour le grand public, Matthew Perry, c’est avant tout le personnage de Chandler Bing, un individu amer et drôle à la fois, désespéré mais aussi doté d’un grand sens de la répartie. Visiblement, Matthew Perry tenait beaucoup de son personnage, lui qui avait dû faire 65 cures de désintoxication tout au long de ses 54 ans de vie.

Chandler Bing (Matthew Perry), encore et toujours navré, dans la série Friends

Les co-créateurs de Friends, Marta Kauffman et David Crane, ainsi que le producteur exécutif Kevin Bright, ont publié une déclaration commune pour rendre hommage à Perry : « Nous sommes choqués et profondément, profondément attristés par le décès de notre ami bien-aimé Matthew. Cela semble encore impossible. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que nous nous sentons chanceux de l’avoir eu dans notre vie. C’était un talent brillant. C’est un cliché de dire qu’un acteur s’approprie un rôle, mais dans le cas de Matthew, il n’y a pas de mots plus vrais. Depuis le jour où nous l’avons entendu pour la première fois incarner le rôle de Chandler Bing, il n’y avait personne d’autre pour nous. Nous chérirons toujours la joie, la lumière, l’intelligence aveuglante qu’il a apportée à chaque instant – pas seulement dans son travail, mais aussi dans la vie. Il était toujours la personne la plus drôle de la pièce. Plus que cela, il était le plus doux, avec un cœur généreux et altruiste »