Cdiscount serait en pleine panade après un possible retrait de l’offre de rachat de Fnac-Darty

Autrefois intouchable, l’ancien géant de l’e-commerce CDiscount n’en finit plus d’accumuler les désillusions, la dernière en date étant l’ écroulement du chiffre d’affaires sur le troisième trimestre 2023 (-25%). Il semblait acquis que le groupe Fnac-Darty se proposait pour le rachat de l’entreprise, ce qui aurait permis de relancer le groupe, mais si l’on en croit une source de BFM TV (à prendre avec les pincettes d’usage, on ne parle pas du journal Le Monde ici…), « Fnac Darty n’a plus d’intérêt à se marier avec [CDiscount] ». Pire encore, la même source précise que CDiscount « n’a plus de stocks, plus de ventes, et cela ne fait plus de sens industriel » pour un rapprochement entre les deux entreprises françaises.

Même la présence dans ce dossier du milliardaire Daniel Kretinsky, actionnaire principal de Fnac-Darty et repreneur du groupe Casino dont Cdiscount est une filiale ne serait plus vraiment un atout pour le champion français de l’e-commerce, le risque étant bien aujourd’hui que Kretinsky se sépare ou arrête CDiscount une fois le rachat de Casino finalisé.