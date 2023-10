Xbox : Sarah Bond et Matt Booty prennent du galon dans l’organigramme

C’était plutôt attendu : deux hauts dirigeants de Xbox prennent du galon dans l’organigramme de la division jeu de Microsoft, et ce n’est une surprise pour personne. Assez logiquement, Matt Booty devient « Président du contenu des jeux et des studios », et écope surtout de la direction de Bethesda Softworks en plus des Xbox Game Studios qui étaient déjà sous sa charge. Phil Spencer, toujours CEO de Microsoft Gaming, juge que cette « organisation de contenu de jeu élargie […] permettra à ces studios de classe mondiale de faire de leur mieux pour élargir notre portefeuille de jeux que les joueurs adorent ». L’entité Zenimax, qui chapeautait jusqu’ici Bethesda, reste dirigée par Jamie Leder, et cette dernière « rendra compte à Matt » explique Spencer.

A ce jeu de la promotion interne, c’est incontestablement Sarah Bond qui récolte le plus gros morceau puisque cette dernière dirige désormais l’entité Xbox tout entière. Autant dire que Sarah Bond apparait désormais comme la mieux placée pour prendre un jour la succession de Phil Spencer. On note aussi que Bobby Kotick fait toujours partie de l’organigramme, mais il faut rapeller ici que le très controversé patron d’Activision Blizzard King quittera ses fonctions dès le 1er janvier 2024. Une fois Bobby parti, l’équipe de direction de Xbox comptera au final plus de femmes que d’hommes, ce qui est loin d’être très fréquent dans les grandes groupes de la tech…