Firefox 119 est arrivé : amélioration de Firefox View et de l’édition de PDF

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 119. Il y a quelques nouveautés avec cette mise à jour, notamment avec une amélioration de Firefox View, de l’édition de PDF et une meilleure confidentialité.

La nouveauté mise en avant par Mozilla est l’amélioration de Firefow View. Vous pouvez désormais voir tous les onglets ouverts, dans toutes les fenêtres. Si vous synchronisez les onglets ouverts, vous verrez tous les onglets des autres appareils. L’historique de navigation est maintenant listé et vous pouvez le trier par date ou par site. Comme auparavant, les onglets récemment fermés sont également listés dans Firefox View.

D’autre part, Firefox 119 ajoute la possibilité d’éditer un PDF en ajoutant des images et du texte alternatif, en plus du texte principal et des dessins.

Pour ce qui est de la confidentialité, Encrypted Client Hello est désormais activé pour tous les utilisateurs. Cela améliore la confidentialité des connexions en chiffrant les informations relatives au nom de domaine lors des tentatives de connexion. Auparavant, toute personne écoutant le trafic réseau, y compris les fournisseurs d’accès à Internet, pouvait surveiller ces informations.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve :

Les onglets récemment fermés persistent désormais entre les sessions pour lesquelles la restauration automatique de session n’est pas activée. La restauration manuelle d’une session précédente continuera à rouvrir tous les onglets ou fenêtres précédemment ouverts.

Si vous migrez vos données depuis Chrome, Firefox offre désormais la possibilité d’importer certaines de vos extensions.

La visibilité des polices sur les sites Web a été limitée aux polices système et aux polices des packs linguistiques quand le mode strict est activé avec la protection renforcée contre le pistage , afin d’atténuer l’empreinte numérique des polices.

Firefox 119 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.