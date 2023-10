George R.R. Martin ne finira sans doute jamais Le Trône de Fer

Le final de la série a été vertement critiqué par nombre de fans, et pourtant il faudra sans doute s’en contenter. Car George R.R. Martin, l’auteur des romans très cultes du Trône de Fer, n’est pas près (du tout) de finir son oeuvre. Lors d’une discussion avec l’autrice Cassandra Clare (Shadow Hunters), George R.R. Martin a laissé entendre que le prochain roman du Trône de Fer n’arrivera sans doute pas avant 2025, à minima. Plus tard dans la conversation, le romancier lâche même cette petite bombe : » J’ai douze ans de retard comme chacun le sait. Je vais juste finir par le publier et vous n’avez pas à me harceler à ce sujet”.

Conscient de la déception des fans, George R.R. Martin n’en lâche pas moins des indices qu semblent indiquer que son oeuvre phare ne sera peut-être (sans doute ?) jamais terminée. Après tout, le romancier est âgé de 75 ans, et chaque ouvrage du Trône de Fer dépasse allègrement les 1000 pages. Autant dire que bonne ou mauvaise, la fin de la série de HBO est probablement tout ce à quoi l’on pourra se raccrocher, d’autant que l’auteur star utilise aussi de son temps disponible pour participer à l’écriture de la saison 2 de House of the Dragon (HBO). Pour rappel, cela fait 27 ans désormais que R.R. Martin a publié le premier tome de cette saga majeure. Le temps d’une vie.