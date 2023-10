Le Monde après nous : Netflix de retour aux sommets grâce au réalisateur de Mr. Robot ? (trailer)

C’est sans aucun doute l’un des programmes Netflix les plus excitants à venir… depuis longtemps ! Toujours aussi puissante en nombre d’abonnés, la firme au N rouge peine cependant à maintenir un niveau de qualité standard. Le Monde après nous s’annonce cependant comme une énorme claque, ce qui n’est guère étonnant sachant que son réalisateur n’est autre que Sam Esmail, à qui l’on doit la géniale série Mr. Robot.

Le premier trailer du film nous dévoile un couple, interprété par Ethan Hawke et Julia Roberts, bien décidé à se la couler douce avec leurs enfants dans une villa de rêve. Ces vacances de luxe sont rapidement perturbées par le retour des propriétaires de la maison (Mahershala Ali et Myha’la Herrold) de retour chez eux en urgence après qu’une immense panne électrique ait paralysé les environs. Le casting est tout aussi luxueux au casting (Kevin Bacon est aussi de la partie) et la mise en scène semble enfin ressembler à autre chose qu’un téléfilm. Très prometteur. Le Monde après nous sera disponible sur Netflix le 8 décembre prochain.