Rocket Lab va reprendre les lancements de ses fusées Electron

Rocket Lab est sur le point de reprendre les lancements de fusées Electron. Bien que la startup spatiale ait reçu l’autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour la reprise des lancements d’Electron depuis son site de lancement néo-zélandais, tout n’est pas encore réglé au plan réglementaire. Rocket Lab doit en effet conclure d’abord son enquête concernant l’anomalie responsable de l’échec de la mission du 19 septembre et mettre en œuvre un plan d’enquête sur ce type d’incident qui soit approuvé par la FAA. Pour rappel l’anomalie s’est produite lors du 41e lancement d’Electron, après une série de 20 lancements orbitaux consécutifs réussis.

« Rocket Lab finalise actuellement un examen méticuleux de la cause profonde de l’anomalie, un processus qui implique de travailler sur un arbre de défaillances approfondi afin d’épuiser toutes les causes potentielles de l’anomalie, ainsi que de mener une campagne de tests complète pour recréer le problème sur le terrain. « , a déclaré Rocket Lab dans un communiqué. De telles enquêtes constituent une procédure standard suite à un échec de lancement et sont soumises à la surveillance et à l’approbation de la FAA. Rocket Lab prévoit de finaliser cet examen approfondi dans les semaines à venir.

Rocket Lab n’a pas livré la cause spécifique de la panne de septembre, qui a entraîné la perte d’un satellite radar à synthèse d’ouverture de la société Capella Space. L’incident s’est produit environ deux minutes et demie après le décollage, suite à l’allumage du moteur Rutherford unique du deuxième étage.