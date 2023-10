Xbox Partner Preview : MGS Delta, ARK: Survival Ascended, Alan Wake 2 et tous les autres jeux (trailers)

Cela n’a pas duré très longtemps, mais il y avait quand même de quoi s’en mettre sous la dent. Le Xbox Partner Preview n’a pas duré plus de 30 minutes, mais dans ce laps de temps, on a eu tout de même droit à du Meta Gear Solid Delta in-game (en version Alpha), à du Ark: Survival Ascend avec là encore une belle qualité de réalisation générale, au très prometteur Still Wakes the Deep qui semble cumuler de grosses qualités techniques (pour du AA c’est carrément impressionnant) à une ambiance horrifique à couper au couteau, à du Like a Dragon : Infinite Wealth, un spin off bien dans la veine des autres opus de la franchise Yakuza, blindé de personnages fantasques et d’activités en tous genres (y compris un simili city builder, et surtout, surtout, à du Alan Wake 2, toujours aussi beau dans son nouveau trailer, avec en sus une nouvelle séquence de gameplay avec la nouvelle héroïne Saga, l’agente du FBI qu n’a peur de rien. Il y avait d’autres petites surprises encore, alors on vous a fait une liste complète des trailers de tout ce petit monde avec la date de sortie quand il y en a :

Meta Gear Solid Delta: Snake Eater : ce nouveau volet de la franchise MGS se déroule dans la jungle et le premier rendu in-game en Unreal Engine s’est plutôt montré convaincant. Le jeu n’est encore qu’au stade Alpha, donc on peut supposer que tout cela s’affinera avant la sortie du jeu prévue pour 2024 (PC, PS5, Xbox Series).



ARK: Survival Ascended : enfin autre chose qu’une cinématique pour ce nouvel opus de la franchise. Certaines séquences sont franchement épatantes à l’œil, d’autres moins, mais globalement, ça a l’air plutôt « badass ». Les amateurs de dinos ont de quoi saliver. Le jeu arrive « bientôt » si l’on en croit le trailer, sans autre précision (Xbox Series, PS5, PC).



Still Wakes the Deep : mine de rien, ce jeu AA d’un petit studio commence à nous faire franchement saliver. La réalisation générale tient du petit tour de force, la bande sonore semble absolument terrifiante, et le combo « plateforme marine abandonnée + tempête + monstres « cthuliens » à l’intérieur » semble au final un excellente concept pour un titre horrifique. Still Wakes the Deep sera disponible en début d’année prochaine sur toutes les plateformes (hormis la Switch) et surtout, day one dans le Game Pass.



Like a Dragon : Infinite Wealth : déjanté, imaginatif, joyeux, varié, plein d’humour, ce nouveau Yakuza « dans les îles » s’annonce une fois de plus comme un pur bijou à la fois régressif et libre. La sortie du jeu est prévue pour le 26 janvier 2024 et les précommandes sont ouvertes dès maintenant (PS5, PC, Xbox Series).



Alan Wake 2 : chaque nouveau trailer donne l’impression que l’on tient là peut-être le GOTY que personne n’attendait (vu que tout le monde attend le couronnement du fantastique Baldur’s Gate 3). Le trailer se termine avec une séquence inédite de Saga, l’inspectrice du FBI, qui aura fort à faire dans une séquence de shoot pleine de tensions. Alan Wake 2 arrive sur les étals le 27 octobre prochain. Need. (PS5, Xbox Series, PC)



Enième shooter-GAAS, The Finals existe. Ca bouge dans tous les sens, ça porte des skins stupides, ça explose en monnaie sonnante et trébuchante et c’est destiné à donner envie de rejoindre la bêta ouverte du jeu à partir de demain 26 octobre. Bon. (Xbox Series, PC, PS5).



RoboCop: Rogue City tient vraiment de ces jeux d’action qui nous font penser à ces films de genre un peu dégoulinants à force de trop en faire, mais totalement désagréables non plus. La partie shoot semble aussi « raide » que Robocop lui-même, ce qui est peut-être voulu après tout. Pas de date, mais les précommandes démarrent aujourd’hui. (Xbox Series, PS5, PC).



Manor Lords : c’est l’une des bonnes surprises de cet event, un jeu de gestion et de stratégie qui nous place à la tête d’un seigneur du moyen-âge. La réalisation impressionne pas mal pour un jeu du genre, et les combats sur champ de bataille sont carrément bluffants. Le jeu est prévu pour le 26 avril sur le PC et PC Game Pass, et un peu plus tard sur consoles (et donc sens doute dans le Xbox Game Pass).



Spirit of the North 2 : aussi touchant que beau, assez « classique » aussi dans son gameplay (pour ce que l’on peut en voir) Spirit of the North 2 est une version +++ du premier jeu. L’association du renard et de la chouette promet déjà de belles mécaniques de gameplay, mais on sent déjà que c’est au niveau de l’émotion que l’on sera sans doute cueilli à froid. Pas de date de sortie, mais c’est pour « bientôt ». (Xbox Series, PS5, PC).



Dungeons of Hinderberg : intriguant avec sa direction artistique originale et bien affirmée, ce titre indé peine encore à nous convaincre totalement, mais parvient tout de même à susciter notre curiosité. Le jeu arrivera en 2024 sur Xbox Series, PS5, PC, et day one dans le Game Pass.