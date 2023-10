Star Wars : Dark Forces Remaster prend date sur consoles et PC (trailer)

Les fans de Star Wars auront de quoi se consoler après les rumeurs d’abandon du remake de Knights of the Old Republic (SW:Kotor) : Nightdive Studios, à qui l’on doit l’excellent remake de system Shock, annonce que Star Wars : Dark Forces Remaster, la remise à niveau du cultissime titre de Lucasarts, sera disponible sur consoles et PC le 28 février prochain sur PC (via Steam), PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series et sur Nintendo Switch. Le joueur incarnera toujours Kyle Katarn, ancien soldat de l’Empire devenu chasseur de prime puis membre de l’alliance rebelle. L’ex Stormtrooper a désormais pour mission d’infiltrer les installations de l’Empire afin de récupérer les plans du projet Dark Trooper. Voilà qui ferait un bon pitch pour une série Star Wars au passage.



Cette version remaniée bénéficiera d’un affichage 4K et 120 fps (hormis sur la version Switch) et de contrôles remaniés, mais il ne faut pas s’attendre à une refonte complète du jeu. Ce n’est pas un remake, mais bien un remaster. Ce choix est plutôt malin, car les fans de ce Star Wars : Dark Forces Remaster ne sont pas issus de la gen X,Y,Z. Les joueurs qui ont connu les sensations du jeu d’origine retrouveront donc aisément leur marque avec sans doute en prime un bel effet de Madeleine de Proust. C’est donc principalement le framerate et la résolution, qui ne passeraient plus dans leur spécifications d’origine, qui ont donc été remaniés. N’oublions pas que Star Wars : Dark Forces date de 1995 !