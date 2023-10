TikTok va héberger un festival de musique avec Cardi B et Charlie Puth

Après TikTok Music, un service de musique par abonnement concurrent de Spotify ou Apple Music, TikTok redouble ses efforts dans le secteur musical. Le réseau social vient en effet d’annoncer TikTok In the Mix, un festival de musique avec en vedettes Cardi B, Anitta, Charlie Puth, ou bien encore Niall Horan, sans oublier une myriade d’artistes un peu moins connus. TikTok in the Mix se présentera sous la forme d’une page TikTok « For You » cumulant des sessions live, des « happening » d’artistes et d’autres types de contenus.

Il ne reste plus qu’à espérer que les sessions live seront bien transmises dans leur intégralité, même si l’on sait à quel point les shorts font partie intégrante du business model du studio chinois. Tiktok prendra t-il le risque de diminuer l’effet ed rétention pour demander un peu plus de « focus » et d’attention à ses utilisateurs ? C’est à espérer…

Le festival TikTok in the Mix se tiendra le 10 décembre prochain à Mesa dans l’Arizona et les fans pourront précommander leurs billets à partir du vendredi 27 octobre.