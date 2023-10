Satya Nadella, le CEO de Microsoft, regrette amèrement l’arrêt des Windows Phone

Microsoft court toujours après le cuisant échec de ses Windows Phone. Dans un entretien accordé à Business Insider, l’actuel CEO de Microsoft Satya Nadella semble amèrement regretter l’arrêt des Windows Phone : « La décision dont beaucoup de gens parlent – et l’une des plus difficiles que j’ai prises lorsque je suis devenu CEO – a été notre retrait de ce que j’appellerai la téléphonie mobile tel que ce secteur était défini à l’époque. Rétrospectivement, je pense que nous aurions pu faire en sorte que cela fonctionne en réinventant la catégorie informatique entre les PC, les tablettes et les téléphones » De fait, Microsoft n’avait pas totalement abandonné la mobilité ces dernières années, notamment avec les tablettes Surface puis la Surface Duo, mais la stratégie concernant cette nouvelle gamme d’appareils est dans le flou depuis le mois de septembre et l’abandon du support pour le Surface Duo premier du nom.

Après la revente de sa division mobile (sous marque Nokia) en 2015, Microsoft s’est finalement réinvesti dans le mobile avec ses armes traditionnelles, soit les services et les applications professionnelles (Azure, Note, Microsoft 365, etc.). Il se murmure aussi que le rachat d’Activision Blizzard King ciblerait avant tout la manne financière du studio mobile King, qui cumule les centaines de millions de dollars trimestriels avec son banger Candy Crush.