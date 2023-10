Un concert Stardew Valley prévoit sa tournée mondiale

Stardew Valley, le célèbre jeu qui propose de gérer une ferme et des champs, entre deux rencards et autres attaques de blobs, propose une expérience délicieusement relaxante. Sa bande son n’y est pas pour rien, et son développeur principal ConcernedApe l’a bien compris. A l’image du Final Fantasy Distant Worlds, Stardew Valley : Festival of Seasons va proposer une tournée mondiale de concerts. ConcernedApe a lui-même sélectionné les sons « les plus chéris » du titre, et les a réarrangés pour des versions jouables par tous les orchestres locaux.

Comme son nom le suggère, la tracklist devrait être découpée en saisons à l’image du jeu, s’inspirant des événements et villageois du jeu. Ce tour du monde du chill commence le 17 février à Los Angeles, et devrait se terminer pour l’été 2024 à Bangkok. Le cosplay est bien évidemment encouragé. Et d’après la communication, ce sera également l’occasion de compléter sa collection de goodies avec l’inévitable boutique merch exclusive. Avec le soin tout particulier apporté à la bande-son, on a hâte de voir ce que vont donner ces concerts en live.