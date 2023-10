Du corail congelé et ramené à la vie pour la première fois

Alors que les océans se réchauffent, c’est tout leur écosystème qui pourrait être bouleversé. La survie de bien des espèces est donc remise en question. Pour la première fois, une équipe de chercheurs vient de congeler puis ramener à la vie des colonies de corail. Le procédé, appelé cryopréservation, pourrait aider à sauver ces espèces alors que les eaux deviennent peu à peu trop acides pour elles. On avait déjà réussi le processus avec les larves de corail. Il ne s’agit cependant pas de la méthode la plus efficaces. En effet, la récolte de larves ne peut se faire qu’à leur naissance, soit quelques nuits par an. De plus, cette reproduction est elle aussi en difficulté.

C’est pourquoi il était crucial de parvenir à congeler des spécimens adultes, plus accessibles. Les préserver dans le froid est en revanche une autre affaire. La glace endommage en effet très facilement les tissus coralliens. On a donc commencé par en retirer les microbes avec du menthol et de la lumière, un facteur clé dans la préservation. Après ça, on a plongé le corail dans un bain chimique particulier afin de partiellement le « sécher » pour limiter la formation de glace. Enfin, on les a plongés dans de l’azote liquide. Grâce aux premières étapes, l’eau restante dans les coraux n’est pas devenue des cristaux de glace.

D’après Matthew Powell-Palm de l’université Texas A&M, expert en thermodynamique, on pourrait conserver ainsi des spécimens pour « des centaines, voire des milliers d’années ». Malheureusement, il reste encore bien du travail. Quelques jours après les avoir sortis de la cryopréservation, une bactérie avec laquelle ils vivent normalement à l’état sauvage a envahi et tué une bonne partie des individus. L’équipe va donc travailler sur la survie long-terme de ces spécimens, à laquelle des antibiotiques pourraient aider.