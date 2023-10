Animal Crossing – Un partenariat avec l’Aquarium de Seattle

Nintendo et Seattle ont déjà collaboré à plusieurs reprises. Le premier Nintendo Live en dehors du Japon s’y est produit, et on y trouve le siège de la branche américaine de l’entreprise. Plus étonnant encore, Hiroshi Yamauchi, ancien PDG de la firme nipponne, avait racheté la majorité des parts des Seattle Mariners dans les années 90, particulièrement difficiles pour l’équipe. C’est aujourd’hui un nouveau partenariat qui voit le jour entre Nintendo et l’Aquarium de Seattle.

Ce nouvel événement est centré sur le jeu Animal Crossing : New Horizons. Les visiteurs sont directement accueillis par un gros panneau et plusieurs images sorties tout droit du jeu. D’après les visiteurs, l’événement est plutôt discret : quelques silhouettes carton des personnages du jeu sont posées ça et là, et certaines plaques explicatives ont été remplacées par celles du jeu, commentaires de Blathers inclus. C’est également l’occasion de gagner 100 points platine pour les membres My Nintendo. Pas énorme, mais c’est toujours un bon petit bonus ! L’événement en cours devrait durer jusqu’au début de l’année prochaine. Une bonne occasion de visiter l’Aquarium très fourni pour celles et ceux qui sont dans la région.