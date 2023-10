Discord lance de nouvelles fonctions pour protéger les plus jeunes

De très nombreuses affaires de cyber-harcèlement et bien pire encore se produisent tous les jours sur les réseaux. Discord, la célèbre app de communication, a donc décidé de mettre en place Teen Safety Assist. Il s’agit d’un ensemble de fonctionnalités conçues pour protéger davantage les adolescents qui utilisent la plateforme. « Même avec toutes les mises à jour géniales du monde, rien de tout ça n’est important si vous ne vous sentez pas en sécurité sur Discord », a ainsi commenté l’entreprise sur son blog.

Dans cet ensemble de fonctionnalités ajoutées, on retrouve par exemple le floutage automatique de toutes les images jugées sensibles. De même, les ados recevront une alerte spéciale quand un expéditeur inconnu leur envoie un message pour la première fois. Ils peuvent alors répondre, ou bloquer directement l’utilisateur. Discord a également mis en place un nouveau système d’avertissement pour les contrevenants à ses règles. En revanche, en ce qui concerne certains sujets comme l’extrémisme violent et la sexualisation des plus jeunes, la plateforme veut rester ferme et n’hésitera pas à bannir directement les utilisateurs en faute. Ces nouvelles fonctionnalités seront activées par défaut dès la semaine prochaine sur les comptes des ados.