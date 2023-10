ChatGPT est désormais capable de reconnaitre des images en France et en Europe

L’Europe a été servie la dernière, mais ça valait le coup d’attendre. ChatGPT dispose désormais en France de la fonction de reconnaissance d’image, une fonction basée sur le modèle GPT-4 Vision, ChatGPT est donc capable de » voir, entendre et parler » selon les termes employés par OepnAI. La reconnaissance d’image est tout ce qui manquait aux utilisateurs européens pour que le triptyque soit parfait. On peut supposer que les nombreuses contraintes européennes sur le traitement des données ont retardé l’arrivée de ces features, le temps qu’OpenAI se mette en conformité avec le .

La fonction de reconnaissance d’image n’est disponible qu’avec ChatGPT Plus et ChatGPT Entreprise, les versions payantes de ChatGPT, mais il est prévu que la version gratuite puisse en bénéficier à l’avenir. OepnAI précise que « La compréhension des images est assurée par les modèles multimodaux GPT-3.5 et GPT-4. Ces modèles appliquent leurs compétences de raisonnement linguistique à un large éventail d’images, telles que des photographies, des captures d’écran et des documents contenant à la fois du texte et des images. » Dans le détail ChatGPT est capable d’analyser une image et même de fournir des conseils à partir de cette dernière, comme par exemple de juger la pertinence d’une miniature YouTube s’il s’agit d’amliorer l’audience de sa chaîne !