Elon Musk confirme que X (Twitter) prépare deux nouveaux abonnements, dont un moins cher

L’abonnement Premium sur X (ex-Twitter) va être rejoint par deux autres formules, comme l’annonce Elon Musk. Le dirigeant confirme ainsi une information qui avait fuité au début du mois.

Actuellement, l’abonnement payant a pour nom X Premium. À l’avenir, il devrait y avoir Premium Basic, Premium Standard et Premium Plus selon ce qu’indiquait le code de l’application au début du mois. Elon Musk ne confirme pas encore les noms, mais note qu’il y aura des différences concernant le nombre de publicités affichées. Il indique :

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.

One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023