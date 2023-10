Modération : Discord va privilégier l’avertissement au bannissement permanent

Discord a décidé de réorganiser ses méthodes de modération : le réseau social vient en effet d’activer sur sa plateforme un nouveau système d’avertissement ainsi qu’une fonction d’assistance à la sécurité des adolescents. Ces changements visent à informer les utilisateurs de Discord sur les violations des règles et les restrictions plutôt que de les interdire définitivement en cas d’infraction, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité d’apprendre de leurs erreurs.

Au lieu d’interdictions permanentes pour des violations répétées des CLUF, Discord imposera désormais des interdictions temporaires d’un an. Dans les semaines à venir, le réseau social a aussi prévu de limiter certaines fonctionnalités pour les contrevenants aux règles. Ces derniers recevront des messages directs les informant des violations qui ont été repérées ainsi que des mesures prises pour y faire face.

Discord introduit également une fonctionnalité d’assistance à la sécurité des adolescents qui active des filtres et des alertes proactives par défaut. Un filtre de contenu sensible – qui brouille le contenu explicite dans les messages et les serveurs – sera ainsi activé pour les utilisateurs adolescents, filtre qui pourra être activé et désactivé par les adultes/parents dans les paramètres. Les pièces jointes d’images dans Discord seront analysées pour détecter les contenus explicites, une procédure qui pourrait faire grincer quelques dents du côté des défenseurs de la confidentialité des données numériques privées.