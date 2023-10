TSMD : un dispositif pour dessaler l’eau de mer… grâce à l’énergie du soleil

De plus en plus de pays ou de régions du monde (voire des départements français) sont actuellement déficitaires en eau potable, une situation alarmante et qui se détériore rapidement sous l’effet du réchauffement climatique. Une équipe de scientifiques composée de pointures du MIT, d’universités technologiques chinoises et de l’institut scientifique de Cambridge a peut-être trouvé la solution : le prototype TSMD (Thermohaline convection enhanced Solar Membrane Distillatio) mis au point par ces chercheurs est un dispositif solaire passif dont la principale particularité est de reproduire le processus de circulation thermohaline des océans (circulation océanique engendrée par les différences de densité de l’eau de mer à différents endroits du globe).

Le prototype TSMD, un dispositif ultra compact de désalinisation à partir de l’énergie solaire

Ce dispositif permet surtout de générer en continu un processus d’évaporation de l’eau. Cette vapeur d’eau est ensuite récupérée par effet de condensation afin d’obtenir in fine de l’eau douce parfaitement consommable. Le petit prototype TSMD permet ainsi d’obtenir de 4 et 6 litres d’eau par heure ! Mieux encore, l’appareil est fiable sur la durée puisqu’il a tenu sans aucun accros après 180 heures de désalinisation en continu avec une eau à 20 % de teneur en sel, soit l’équivaut de 229 jours de fonctionnement avec une véritable eau de mer à 3,5 % de sel.

Le coût de production de cette eau douce serait en outre largement inférieur à celui de l’eau fournie par les grands groupes, ce qui pourrait bien sûr intéresser les régions pauvres et en manque d’eau. Et pour ne rien gâcher, le TSMD serait aussi moins énergivore que les unités de désalinisation classiques. Du tout bon donc…