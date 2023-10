Starfield se positionne en tête des ventes sur le mois de septembre, et booste la Xbox

Malgré une avalanche de critiques (frôlant parfois le troll haineux) comme on en a rarement vu depuis le début de la new gen, l’excellent Starfield a tout de même réussi son pari. Le JDR spatial de Besthesda a attiré plus de 10 millions de joueurs à date, et surtout, si l’on en croit la société d’étude des marchés Circana, s’est placé à la première place des ventes de jeux aux USA sur le mois de septembre, soit le meilleur démarrage pour un jeu Besthesda depuis… toujours ! La performance est d’autant plus notable que Starfield est sorti day one dans le Game Pass PC et Xbox. Les joueurs PC seraient largement majoritaires au niveau des ventes.

Starfield parvient donc à surclasser le très bon Mortal Kombat 1, EA Sports FC 24, PayDay 3 ou bien encore Diablo 4. Autre motif de satisfaction pour Philou, Xbox parvient a placer 5 jeux dans le top 20 américain (Starfield, Minecraft, Call of Duty MW2, Diablo 4 et Sea of Thieves). Starfield se classe aussi à la 7ème place des meilleures ventes de jeux sur l’année (aux USA toujours), un classement annuel dominé par Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Starfield a semble t-il aussi boosté les ventes des Xbox Series : Circana note, sans donner de chiffres précis, que Xbox a réalisé son meilleur mois de septembre en valeur depuis 2014, et en volume depuis 2016 !

Ce vrai bond en avant n’est toutefois pas suffisant pour détrôner la PS5, mais l’increvable Switch doit cette fois se contenter de la troisième place. Sachant que les ventes globales de consoles ont baissé de 8% aux US sur le mois (y compris celles de la PS5), cela signifie que Xbox a sans doute grignoté un peu de son gros retard sur sa concurrente. Sur l’année 2023, les ventes globales de PS5 et de Switch restent toujours supérieures à celles des Xbox Series.