Nintendo assure que Super Mario Bros Wonder ne s’inspire pas du film Mario

Quelques jours avant la sortie de Super Mario Bros Wonder, Nintendo propose une série de questions-réponses qui permet d’avoir quelques détails. Un élément évoqué est de savoir si le jeu s’est inspiré de Super Mario Bros le film qui a vu le jour cette année au cinéma.

Le développement de Super Mario Bros Wonder a été complètement séparé de celui du film, et les nouveaux éléments du jeu n’ont donc rien à voir, selon l’équipe de développement. Masanobu Sato, le directeur artistique, déclare :

On nous demande souvent si le film a influencé le jeu, mais nous n’avons pas entendu parler du contenu du film pendant le développement. Je pense que Tezuka-san et Kondo-san étaient les seuls membres ici à connaître les détails.

Takashi Tezuka, l’un des producteurs de Super Mario Bros Wonder, ajoute :

Pendant le développement, nous ne savions pas quand le film sortirait, mais nous étions sûrs que certaines personnes joueraient au jeu parce qu’elles avaient vu le film. C’est pourquoi nous voulions créer un jeu qui ne les décevrait pas. Pour ce jeu, nous avons donc consacré beaucoup de budget et de temps à la création des personnages, avec encore plus de soin et d’attention, et dans les moindres détails.