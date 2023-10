Google Chrome : la barre d’URL ajoute la recherche de favoris, corrige les fautes et gagne une meilleure autocomplétion

Google annonce du nouveau pour la barre d’URL de son navigateur Chrome. Il est question d’autocomplétion, de recherche de favoris, de corriger les fautes et plus encore.

Pour l’autocomplétion, le fait de taper « flights » vient automatiquement proposer le site google.com/travel/flights plutôt que faire une recherche sur Google.

Le navigateur peut également corriger les adresses mal tapées. Par exemple, si vous tapez youutube, Chrome peut automatiquement remarquer l’erreur et proposer des résultats en lien avec YouTube.

Toujours au sujet de l’autocomplétion, Google dit que Chrome peut maintenant suggérer des sites populaires même si vous ne les avez jamais visités ou si vous avez mal saisi l’URL. Dans l’exemple, on peut voir que Chrome comprend que « googleear » est en référence à Google Earth, d’où les résultats proposés.

D’autre part, Chrome ajoute la possibilité de rechercher des favoris présents dans des dossiers. Il vous suffit d’inclure le nom du dossier dans votre recherche pour obtenir des suggestions à partir de cette collection.

« Grâce à une présentation visuelle améliorée, la barre d’adresse de Chrome sur ordinateur est désormais plus facile à lire. Elle est également plus réactive, ce qui vous permet d’obtenir des résultats encore plus rapides dès que vous commencez à taper », conclut Google.

Les changements sont disponibles dès maintenant pour tout le monde, selon Google.