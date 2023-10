Vous pouvez maintenant demander à Instagram de ne pas vous pister sur Internet

Meta annonce la mise en place d’un réglage sur Instagram qui empêche le réseau social de vous pister sur les différents sites Internet que vous visitez. Le pistage aide la plateforme à proposer des publicités ciblées.

Ce réglage était déjà disponible sur Facebook et il est maintenant disponible pour Instagram. Il concerne les activités sur le Web et « vous permet de gérer la façon dont les informations que d’autres entreprises nous envoient sont connectées à vos comptes Facebook et Instagram. Vous pouvez facilement passer en revue les entreprises qui partagent des données avec Meta, déconnecter certaines d’entre elles pour personnaliser davantage votre expérience, ou effacer entièrement ces données — c’est à vous de décider », indique le groupe.

Meta a également annoncé d’autres fonctionnalités, notamment un moyen de transférer vos photos et vidéos vers d’autres services. L’entreprise n’a toutefois pas précisé vers quels services vous pouvez transférer les données. « Par exemple, si vous souhaitez utiliser un service tiers pour créer et imprimer un album photo à partir de photos que vous avez mises en ligne sur Instagram, c’est désormais plus facile que jamais », indique Meta. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité était limitée à Facebook.

Les utilisateurs peuvent par ailleurs télécharger leurs données de Facebook et Instagram en même temps ou choisir de les télécharger séparément.

Les annonces du jour sont à retrouver dans les paramètres d’Instagram puis dans la section « Espace comptes ».