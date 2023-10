Et si les vrais petits génies de la robotique de demain, c’était eux ? Un an presque jour pour jour après l’annonce du projet, la startup américaine Figure vient de dévoiler son prototype de robot humanoide, Figure 01, capable de marcher de façon dynamique, c’est à dire en utilisant le balancement du corps et avec un point de déséquilibre à corriger durant la marche. Ce qui est ici très impressionnant, c’est qu’il n’a fallu à Figure qu’un an pile pour développer ce robot, à partir de zéro pour ainsi dire. Plus spectaculaire encore, ce robot marche à bonne vitesse, bien plus rapidement en tout cas que nombre de robots bipèdes du même type. Et cerise sur le cerveau-moteur, aucun câble n’est là pour limiter les mouvements de l’humanoide, qui fonctionne donc en réelle autonomie.



Dernier avantage enfin de ce beau prototype, Figure 01 est nettement plus léger que le robot Atlas de Boston Dynamics, ce qui laisse entrevoir un coût de production futur moins élevé et une maintenance plus aisée. En revanche, il semble que Figure 01 n’est pas encore prêt pour la marche tout terrain, ce qui est là un gros atout des robots de BD.