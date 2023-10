X : une étude démontre que le nombre de visites est en diminution rapide

La CEO Linda Yaccarino affirmait il y a peu que le taux d’utilisation de X avait atteint un niveau record cet été, des propos qui sont aujourd’hui largement contredits par un rapport de la société d’information commerciale Similarweb; Ce rapport révèle que taux d’utilisation de X a en fait très nettement diminué, aussi bien sur le web que sur mobile.

En septembre, le trafic mondial de X sur la toile a chuté de 14 % sur un an, soit 955 millions de visites en moins dans le mois, tandis que le trafic sur le seul territoire américain a diminué de 19 %. L’utilisation des applications mobiles aux États-Unis a diminué de 17,8 % sur un an. X draine désormais moins de 6 milliards de visites mensuelles, contre près de 7 milliards de visites au moment de la prise de pouvoir de Musk.

Cette baisse du traffic ne date pas d’aujourd’hui : sur les 9 premiers mois de 2023, le traffic de X sur la toile a diminué de 11,6% aux Etats-Unis par rapport à la même période de l’an dernier, et de 7% à l’échelle mondiale. Ces pourcentages sont similaires concernant le traffic de X via l’app mobile. On constate avec une certaine ironie que la page profil d’Elon Musk échappe à cette sinistrose et progresse même de 96% sur un an ! Comme quoi, lâcher régulièrement des petites phrases polémiques, ça attire toujours autant le chaland.

On note aussi que X est le seul réseau social avec Facebook à voir son traffic diminuer sur la période. C’est aussi celui qui a connu la plus grosse baisse d’utilisateurs actifs en pourcentage, très loin « devant » Instagram, Pinterest et Facebook. Malgré ce gros coup de mou, force est de constater que X ne s’est pas effondré malgré les augures qui annonçaient un cataclysme suite aux décisions controversées d’Elon Musk dans la gestion du réseau social. Reste à savoir en revanche comment et pourquoi le staff dirigeant de X continue de prétendre que le traffic a augmenté alors que ce n’est visiblement pas le cas.