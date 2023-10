Spider-Man : Across the Spider-Verse arrive sur Netflix, mais la France n’y a pas le droit

Spider-Man : Across the Spider-Verse fait ses débuts en streaming, avec une arrivée sur Netflix le 31 octobre. Mais il y a une mauvaise nouvelle pour les Français : ils n’y auront pas le droit à cette date.

Selon Deadline, l’arrivée de Spider-Man : Across the Spider-Verse sur Netflix est actée pour le 31 octobre aux États-Unis, mais cela reste à confirmer dans les autres pays. Mais la France n’y aura de toute façon pas le droit avant un moment à cause de la chronologie des médias.

La chronologie des médias est une loi française qui impose un délai entre la sortie au cinéma et sur les autres supports. Dans le cas présent, il est question d’une plateforme de streaming avec abonnement (SVOD). La loi impose un délai de 15 mois pour Netflix et 17 mois pour les autres. Netflix est « avantagé » parce que le groupe participe davantage à la création française. Pour Spider-Man : Across the Spider-Verse, la sortie au cinéma a été le 31 mai 2023. Il faudra donc attendre août/septembre 2024 au plus tôt pour l’avoir en streaming en France.

Voici le synopsis du film :

Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le Multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d’en protéger l’existence. Mais lorsque les héros s’opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu’il aime le plus.

Spider-Man : Across the Spider-Verse a généré 690 millions de dollars au box-office.