Disney+ a commandé une adaptation live-action de la série animée Gargoyles

Gargoyles, les anges de la nuit est l’une des excellentes séries animées qui ont marqué les années 90. Direction artistique solide, réalisation de premier plan, personnages drôles et attachants, Gargoyles alignait alors le combo gagnant, et l’on espère que l’adaptation live-action en préparation pour Disney+ cocherait lui aussi toute les bonnes cases. Si l’on en croit les bonnes sources de Variety, la société Atomic Monster du réalisateur James Wan a été chargée de cette adaptation pour le compte de la firme aux grandes oreilles.



L’écriture du scénario a été confiée à Gary Dauberman (Annabelle, Ça, La Nonne) ce dernier occupant aussi le rôle de showrunner. La production est assurée par Gary Dauberman (décidément partout) et James Wan, réalisateur connu pour la série de films d’horreur Conjuring (et qui bosse actuellement sur le prochain Aquaman 2). Le projet n’en serait encore qu’à ses débuts mais un premier synopsis est déjà sur la table : “Goliath est le dernier d’une race héroïque de guerriers gargouilles qui vivaient autrefois parmi les hommes. Libéré d’une malédiction de plusieurs siècles qui l’a transformé en pierre, Goliath lutte de nos jours pour résoudre le mystère de son passé, tout en veillant sur la ville de New York aux côtés de la détective Elisa Maza.”

Pour rappel, la série Gargoyles d’origine est composée de trois saisons et de 78 épisodes au global. Cette dernière a été diffusée pour la première fois en France sur Canal+, et il est actuellement possible de la visionner dans son intégralité sur la plateforme Disney+.