Xiaomi annonce que son OS mobile HyperOS fera ses débuts dans la gamme Xiaomi 14

Xiaomi suit les traces de Huawei (et de Vivo) en développant son propre système d’exploitation baptisé « HyperOS », ce dernier étant destiné à remplacer MIUI. HyperOS n’est pas développé « from scratch » puisqu’il s’agit d’une fusion d’Android et du système « Vela » de Xiaomi, système doté d’une architecture sous-jacente entièrement remaniée et qui permettra une connectivité transparente entre les utilisateurs, les véhicules et une large gamme d’appareils domestiques intelligents couvrant plus de 200 catégories de produits.

Today marks a historic moment. After years of collective work, our new operating system, #XiaomiHyperOS, is set to make its official debut on #Xiaomi14Series. pic.twitter.com/bNJqIyD8y0 — Lei Jun (@leijun) October 17, 2023

La voiture électrique que prépare Xiaomi intégrera aussi probablement HyperOS, et sera ainsi en concurrence directe avec la gamme de véhicules électriques Aito de Huawei. Dans l’immédiat, cette nouvelle plate-forme fera ses débuts sur les prochains smartphones de la série 14 de Xiaomi. Les prochains flagships de Xiaomi en seraient au stade de la production de masse, mais le fabricant n’a pas encore confirmé de date de commercialisation. On ne dispose pas de plus d’informations concernant la disponibilité internationale d’HyperOS sur la gamme de produits Xiaomi, le fabricant se bornant à répéter que les utilisateurs de la marque en dehors de la Chine doivent « rester à l’écoute ».