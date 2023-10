Vivo s’apprête à dévoiler un OS mobile qui ne serait pas un dérivé d’Android

Si Android et iOS ont toujours une forme de duopole sur le marché des systèmes d’exploitation mobile, il n’est plus possible d’affirmer que la concurrence est totalement absente des débats : depuis le début de la décennie en effet, plusieurs fabricants de smartphones ont tenté de lancer leurs propres systèmes d’exploitation mobiles, même s’il faut noter que la plupart de ces nouveaux OS sont des dérivés d’Android (c’est d’ailleurs le cas d’HarmonyOS, le système d’exploitation mobile de Huawei).

Y’a t-il encore de la place pour un nouvel OS qui ne soit pas un « fork » d’Android ? Les bruits courent depuis quelques temps que Xiaomi travaillerait sur un OS véritablement découplé du petit robot vert, et l’on sait désormais que Vivo prépare aussi quelque chose de son côté. La firme chinoise, membre régulier du top 5 des plus gros fabricants de smartphones, vient en effet d’annoncer qu’elle se préparait à lancer un système d’exploitation indépendant d’Android.

Dans un premier temps, Vivo profitera sans doute de la 2023 Developer Conference de Shenzhen pour dévoiler son prochain flasghip, le Vivo X100, et aussi pour lancer OriginOS 4, le dernier système d’exploitation personnalisé de Vivo basé sur Android 14 ; surtout, Vivo devrait dévoiler les contours d’un OS mobile développé en dehors des bases architecturales d’Android, un OS qui sera peut-être destiné prioritairement aux appareils IoT. En outre, ces annonces devraient s’accompagner de la présentation de 5 modèles d’IA, des briques logicielles désormais indissociables des OS modernes.