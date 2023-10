La startup américaine Analogue, que l’on connait déjà pour son excellente Analogue Pocket, annonce l’Analogue 3D, qui n’est autre qu’une Nintendo 64 capable d’afficher en 4K et qui sera même compatible avec les anciennes cartouches de la véritable Nintendo 64 ! En d’autres termes, on devrait pouvoir rejouer aux grands classiques de la console – Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64, GoldenEye 007, Mario Kart 64 ou bien encore Conker’s Bad Fur Day – avec un gros upscale pour la 4K grâce à la technologie FPGA (Field Programmable Gate Array). Les puristes pourront toujours choisir des filtre CRT ou PMV qui donneront l’illusion de jouer sur un vieux moniteur à tube.

Introducing Analogue 3D.

A reimagining of the N64. 4K resolution. The future is here.

64 bits of pleasure. Coming in 2024. Sign up to be notified when Analogue 3D is available at https://t.co/EoEWYYF6Dl pic.twitter.com/aoIAWmN44U — Analogue (@analogue) October 16, 2023

Les cartouches de la Nintendo 64 seront donc directement compatibles avec cette console rétro-gaming dont on distingue à peine la silhouette sur le tweet d’annonce, et ce sans aucun bridage régional (cartouches européennes, américaine et japonaises acceptées). Si l’on s’en tient à ce que l’on peine à distinguer, le design l’Analogue 3D devrait être très proche de celui de la Nintendo 64 de 1996. L’Analogue 3D disposera aussi d’une manette dédiée signée 8BitDo. Le lancement de l’analogue 3D est prévu pour 2024, et l’on attend encore des précisions sur le tarif.