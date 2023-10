Proposer la fibre à tous les Français est impossible selon Orange

Jean-François Fallacher, le nouveau patron d’Orange, l’assure : il est impossible de proposer la fibre à l’intégralité des Français. Il critique ainsi une promesse d’Emmanuel Macron qui est de proposer la fibre à tout le monde à l’horizon 2025.

Fibre pour 100% des Français ? Impossible selon Orange

« Quand j’ai pris mes fonctions, ce fameux 100% fibre, cela m’a surpris. Je pense que c’est un rêve », a déclaré le patron d’Orange lors d’un colloque rassemblant toute la filière des télécoms à Bourges et auquel La Tribune a participé. Il a souligné que près de 86% des Français ont aujourd’hui accès à la fibre. « C’est énorme », selon ses dires, au point de parler d’un résultat « phénoménal » et d’un « travail gigantesque » abattu en dix ans. « On arrive à la fin de ce projet », précise Jean-François Fallacher.

Le problème est que les derniers logements ou entreprises à raccorder sont, selon lui, les plus « compliqués », les plus « complexes ». Et donc les plus coûteux. Le dirigeant préfère donc miser sur des technologies alternatives dans ce type de situation, comme la 5G à domicile ou Internet par satellite. D’ailleurs, Orange va lancer son offre d’Internet par satellite en novembre avec sa filiale Nordnet.

Des propos qui dérangent

Il se trouve que les propos de Jean-François Fallacher dérangent Laure de La Raudière, la présidente de l’Arcep, à savoir le régulateur des télécoms. « L’objectif politique, c’est la généralisation de la fibre » dans tout le pays selon ses dires. Et certainement pas de dérouler le tapis rouge aux technologies alternatives, qui, d’après elle, doivent rester tout à fait marginales. L’Arcep veillera au grain. « L’objectif du régulateur est de répondre à cet objectif politique », a-t-elle prévenu.

La présidente de l’Arcep n’est pas la seule agacée par la déclaration du patron d’Orange sur la fibre. Patrick Chaize, le sénateur de l’Ain et président de l’Avicca, qui représente les collectivités impliquées dans le numérique, a critiqué la sortie de Jean-François Fallacher. Le parlementaire a fustigé ceux « qui remettent en cause l’objectif du 100% fibre en France, affirment qu’il s’agit d’un « rêve », que cela coûtera trop cher et que nous n’y arriverons pas ». D’après lui, il y a ici un enjeu « d’inclusion ». « Attention à ne laisser personne au bord du chemin », a-t-il enchaîné, s’inquiétant pour le sort des habitants de certaines zones rurales. Hors de question, pour le sénateur, d’accoucher d’une nouvelle fracture numérique.

Philippe Le Grand, le président d’InfraNum, association qui regroupe les industriels de la fibre (et dont Orange est membre) a la même réflexion. « Nous avons tous la même ambition : le 100% fibre est l’objectif qu’on poursuit tous ».

Une négociation avec le gouvernement

Cette déclaration du patron d’Orange n’intervient pas à un moment anodin. L’opérateur historique négocie un accord avec le gouvernement pour terminer la couverture en fibre du pays. L’idée est que l’exécutif renonce à sanctionner l’opérateur d’une forte amende pour ne pas avoir raccordé dans les temps les foyers des villes moyennes. En échange, Orange doit obtenir un délai pour apporter la fibre à ces territoires, et terminer la couverture des grands centres urbains d’ici à 2025.

Il y a près de 43 millions de locaux à couvrir dans l’Hexagone et plus de deux millions entrent dans la catégorie des raccordements « longs » ou « complexes », dont le financement n’est pas encore assuré. InfraNum estime qu’il reste 3 milliards d’euros à trouver pour effectuer ces déploiements.

Depuis 2013, le chantier de la fibre a déjà coûté près de 36 milliards d’euros, dont 13 milliards d’euros de fonds publics.