Orange France change de direction et nomme un nouveau patron

Il y a du changement à la direction d’Orange France, avec Jean-François Fallacher qui devient le nouveau directeur général, remplaçant ainsi Fabienne Dulac qui est aux commandes depuis huit ans maintenant. Jean-François Fallacher, qui était jusque-là le directeur général d’Orange Espagne, prendra ses nouvelles fonctions le 3 avril prochain.

Jean-François Fallacher remplace donc Fabienne Dulac à la tête d’Orange France, mais qu’en est-il de la direction de la branche espagnole ? C’est Ludovic Pech, actuel directeur financier d’Orange pour la région Moyen-Orient et Afrique, qui le succédera. À noter que Jean-François Fallacher restera administrateur d’Orange Espagne.

Christel Heydemann, la directrice générale d’Orange (le groupe complet) a commenté :

Je tiens à remercier chaleureusement Fabienne Dulac pour son engagement pendant huit ans à la tête d’Orange France. Elle a par son action renforcé le leadership réseaux et l’excellence clients d’Orange en France. Elle a également pleinement participé au succès du déploiement de la Fibre dans notre pays. Grâce à son travail et celui de ses équipes, la France est aujourd’hui le pays le plus fibré d’Europe. Nous continuerons à travailler ensemble dans les prochains mois. Je suis ravie de l’arrivée de Jean-François Fallacher à la tête d’Orange France. Je sais pouvoir compter sur sa très solide expérience à l’international et sur son expertise opérationnelle pour continuer à développer le leadership d’Orange en France au service de nos clients.