Netflix étend aux Etats-Unis son service de cloud gaming en phase bêta

Netflix étend son service bêta de streaming de jeux aux États-Unis, après un lancement initial au Canada et au Royaume-Uni en août dernier. Cependant, la firme américaine note que cette offre étendue est encore un test bêta « limité », ce qui semble indiquer qu’elle ne sera pas largement disponible dans un premier temps.

Le service Netflix de streaming de jeux permet aux utilisateurs de jouer à des titres diffusés depuis le cloud sur divers appareils, tels que des téléviseurs et des ordinateurs. Actuellement, Netflix ne propose que deux jeux en streaming, soit l’excellent Oxenfree de Night School Studio ainsi que Mining Adventure.

Pour accéder au service, les abonnés Netflix devront télécharger l’app dédiée sur leur iPhone ou appareil Android. Les jeux en streaming sont compatibles avec un certain nombre d’appareils, notamment l’Amazon Fire TV, le Chromecast, les devices Roku, et d’autres encore. Il est aussi possible de jouer à ces jeux sur son ordinateurs, avec une souris et un clavier.

Force est de constater que depuis 2 ans, Netflix n’a cessé d’élargir sa bibliothèque de jeux et ses offres afin d’offrir des avantages supplémentaires à ses abonnés. La plupart de ses jeux sont pour l’instant uniquement disponibles sur les appareils mobiles, mais Netflix a exprimé le souhait d’étendre ses services de jeux au-delà des plateformes mobiles. Netflix prévoit aussi de produire des jeux basés sur certaines de ses séries populaires comme Squid Game, Wednesday, Extraction ou bien encore Black Mirror.