Switch 2 : la rétrocompatibilité serait limitée à un seul des deux modèles

Les rumeurs s’amoncellent concernant la Nintendo Switch 2. Après un parcours triomphant, la Nintendo Switch est prête à laisser la place à son successeur, et les fuites sont déjà assez nombreuses. Après les révélations sur les performances supposées de l’appareil et le nombre de modèles, voilà qu’un nouveau leak livre une information pour le moins étonnante, et qui risque de ne pas plaire aux joueurs : seul l’un des deux modèles de Switch 2 disposerait de la rétrocompatibilité, et bien entendu, il s’agirait du modèle le plus cher, soit celui disposant encore d’un port cartouche.

Cette absence de rétrocompatibilité est peut-être liée à une absence supposée de port cartouche sur le modèle le moins cher (les rumeurs se contredisent à ce sujet), mais il est encore plus probable que Nintendo souhaite ainsi booster l’intérêt pour son modèle de console le plus cher (et donc celui qui dégage le plus de marge). Dans tous les cas de figure, ce choix resterait une déception pour les joueurs, d’autant que le concurrent Xbox s’est fait fort sur cette génération d’assurer une compatibilité sur plusieurs générations de consoles, sans oublier les jeux 360 et One toujours au catalogue du Microsoft Store et du Game Pass. La Nintendo Switch 2 devrait être dévoilée officiellement dans le courant de l’année 2024.