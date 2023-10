OpenAI a généré 1,3 milliard de dollars de chiffre d’affaires sur les douze derniers mois

Depuis le lancement de ChatGPT, OpenAI a connu un succès proprement phénoménal : la startup américaine a généré des revenus estimés à 1,3 milliard de dollars sur les 12 derniers mois, ce qui équivaut à environ 100 millions de dollars par mois. Cette croissance fulgurante est principalement due à la mise en place d’offres d’abonnement pour ChatGPT, des offres qui proposent des services adaptés aux besoins des utilisateurs. Au mois de février dernier, OpenAI a en effet introduit pour l’ensemble des utilisateurs une version payante de son assistant IA, suivie d’une offre commerciale destinée uniquement aux entreprises. La souscription à l’abonnement permet principalement d’accéder à une version de ChatGPT nettement plus réactive.

Les résultats d’OpenAI sont d’autant plus impressionnants que la startup doit faire face à la montée en puissance de solutions alternatives telles que Google Bard et Claude AI, entre autres. Ce succès a également attiré l’attention de Microsoft, qui a investi plusieurs milliards de dollars en 2023 pour renforcer sa position dans la lutte contre Google sur le marché des services Web. En échange de cet investissement, Microsoft a acquis une part significative d’OpenAI et à intégrer GPT-4 dans un grand nombre de ses logiciels et services (Bing, OneNote, Azure, etc.)

De plus, de grandes entreprises telles qu’Ikea, Volvo et Stripe ont massivement adopté ChatGPT, consolidant ainsi la position d’OpenAI sur le marché technologique. Sans surprise, la valorisation d’OpenAI a bondi et est passée de 29 milliards de dollars en début d’année à une estimation comprise entre 80 et 90 milliards de dollars !