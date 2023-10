USA : Deux policiers ignorent un braquage pour jouer à Pokémon Go

Certains semblent vraiment déterminés à compléter leur Pokédex. Deux officiers de police de Los Angeles ont en effet été pris en train d’ignorer un appel de renforts pour un braquage en cours, préférant plutôt tenter de capturer des bestioles sur Pokémon Go. Pire encore, ils ont pris le volant à toute vitesse dans des zones résidentielles, ignorant les stops et prenant une route à contre-sens.

Il ne s’agit pas vraiment d’une actualité récente puisque l’affaire s’est produite en 2017. Une enquête suite au comportement étrange des deux officiers avait été lancée. Ils avaient bien évidemment menti pour couvrir leur méfait, ce qui n’a pas suffi à les sauver. Ils ont en effet été licenciés peu après les faits. Alors que les détails de cette affaire faisaient surface l’année dernière, nous n’avions pas plus de détail. Aujourd’hui, en revanche, nous avons accès à la vidéo édifiante de leur dashcam. On appréciera les images de leur conduite dangereuse, mais aussi leurs réponses à la radio, et leur refus d’aller renforcer les forces de l’ordre lors d’un braquage en cours. Le pire dans cette histoire ? Ce n’est pas la mise en danger d’autrui. Ou l’abandon de leur poste. C’est qu’ils ont fait tout ceci pour capturer Ronflex et Togetic. C’était bien la peine.