Des vers à soie génétiquement modifiés produisent de la soie d’araignée pure

Peu de matériaux peuvent rivaliser avec la soie d’araignée sur sa résistance. Cependant, la question de sa production a toujours été un problème tant les élevages d’araignées sont peu « rentables ». Très territoriales, elles ont la fâcheuse tendance de dévorer leurs voisines, et ne sont pas particulièrement motivées à tisser toute la toile que l’on voudrait.

C’est pourquoi depuis des années, les travaux se sont plutôt portés sur les vers à soie, bien plus prolifiques. Et ces travaux commencent à payer. En effet, pour la première fois, une équipe de chercheurs en Chine vient de sortir de vers génétiquement modifiés de la soie d’araignée pure. Cette dernière est six fois plus résistante que le Kevlar utilisé dans les gilets pare-balles. D’après Randy Lewis, spécialiste de la biologie moléculaire de ce matériau, il s’agit « des meilleures propriétés mécaniques jamais montrées » par ce genre d’expériences. Et pour cause, ce procédé donnait auparavant des fibres contenant seulement 30 à 50% de soie d’araignée.

Nous ne sommes cependant pas au bout de l’expérience. Il faut tout d’abord confirmer que ces changements génétiques restent sur plusieurs générations. Dans le cas contraire, les producteurs devront relancer le processus régulièrement. De plus, les élevages de vers à soie sont particulièrement vulnérables aux infections. Cependant, le jeu en vaut la chandelle. Considérant seulement le point de vue médical, on estime que ce matériau pourrait aider des millions de personnes dans le monde chaque année.