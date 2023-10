Trailer – Omni-Man arrive sur Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1, reboot de la célèbre série de jeux-vidéo gores à souhait, vient de montrer les personnages qui vont rejoindre son roster dans son premier DLC. Et encore une fois, on ne fait pas dans la dentelle, puisqu’il s’agit d’Omni-Man et de Tremor. Le studio a publié un nouveau trailer pour l’occasion, avec pour légende « les mondes vont trembler sous le poids de l’Empire Viltrum ».

Toujours doublé par le célèbre J.K. Simmons, spécialiste des personnages moustachus, on voit dans ce trailer Omni-Man faire face à Liu Kang. Ce dernier lui rappelle que même si le pastiche de Super-Man a détruit des mondes, lui-même a directement effacé des lignes temporelles entières pour reboot son univers. Ce qui n’empêche pas l’anti-héros de massacrer ses adversaires dans la vidéo, où Scorpion semble bien impuissant. Les deux fatalities montrent d’ailleurs de solides clins d’oeil au comic original. Notons également que ce DLC contiendra Tremor, apparu pour la première fois dans Mortal Kombat : Special Forces, revu dans Mortal Kombat X. Omni-Man arrivera dans le jeu pour novembre 2023. Il sera rejoint par Homelander et Peacemaker, mais aussi Quan-Chi, Ermac et Takeda.