Netflix : Des boutiques physiques d’ici 2025

Alors que l’arrivée et la popularisation de Netflix et son service de streaming a été le dernier clou dans le cercueil des géants de la location de films comme Blockbuster, la boucle serait sur le point de se boucler. En effet, d’après Josh Simon, cadre de l’entreprise, Netflix va ouvrir d’ici 2025 des « Netflix House ». Ce sont des agences ou magasins de vente en physique proposant des activités, ou encore les goodies de merchandising habituels. Le projet débutera dans deux villes encore non définies des USA, mais devrait par la suite connaître une expansion rapide.

Ces boutiques permettront donc aux fans de « s’immerger dans le monde de leurs séries TV préférées, d’acheter des vêtements, de manger des plats à thème, et peut-être même de tenter leur chance sur un parcours d’obstacles Squid Game ». Pour accompagner cette sortie, 40 expériences « pop-up » (éphémères) dans une vingtaine de villes sont prévues sur les années à venir. On compte dans ces expériences Netflix Bites. On propose dans ce lieu de Los Angeles des menus concoctés directement par des chefs de show Netflix. L’entreprise a connu dernièrement une véritable chute de revenus. Ce projet sera cependant davantage un coup marketing qu’une rentrée d’argent.