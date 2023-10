Le célèbre astrophysicien et vulgarisateur Hubert Reeves est mort à 91 ans

Avec Stephen Hawking, il était l’un des plus grands vulgarisateurs de son domaine de recherche, l’astrophysique, l’un des plus connus du grand public aussi. Le très populaire Hubert Reeves s’est éteint « tranquillement » selon sa famille à l’âge de 91 ans ce vendredi 13 octobre. Formidable raconteur des sciences, le scientifique canadien possédait le don inné de narrer des scientifiques intrinsèquement complexes (voire super complexes) de telle façon que l’on parvenait à glaner de nouvelles connaissances simplement en écoutant ses belles histoires, celles des trous noirs, des galaxies, et de l’univers en général.

Patience dans l’Azur, son ouvrage de vulgarisation le plus abouti (et au style impeccable), trône parmi les oeuvres phares de la vulgarisation scientifique, aux côtés du Comment je vois le monde d’Albert Einstein, de La théorie du chaos de James Gleick ou bien encore de l’incontournable Une Brève histoire du temps de Stephen Hawking. On n’en oublierait presque que Hubert Reeves n’est pas simplement un grand vulgarisateur mais aussi un astrophysicien, un scientifique qui a d’abord étudié la physique théorique à Montréal puis à la prestigieuse université de Cornell aux Etats-Unis.

Ses travaux avec Jean Audouze sur la création primordiale du groupe d’éléments lithium, béryllium et bore, son poste de conseiller général de la NASA puis d’enseignant à l’Université libre de Bruxelles, tracent le parcours d’un scientifique aussi brillant que totalement libre dans ses choix. Reeves finira sa carrière en France, par un double poste de Directeur de recherches au CNRS et de conseiller scientifique au Commissariat à l’énergie atomique. Dans le même temps, Hubert Reeves trainera de plus en plus souvent dans les médias sa silhouette de vieux sage tandis que son livre Patience dans l’Azur se vendra à plus d’un million d’exemplaires.

Dans sa dernière partie de vie, commencée au début des années 2000, Hubert Reeves se muera en un formidable défenseur de l’environnement sauvage, au point de prendre la direction de la Ligue ROC (baptisée plus tard Humanité et biodiversité). C’est peu dire que la perte d’un homme aussi complet est immense…