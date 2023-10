Les Fourmis : premier trailer pour l’adaptation JV du roman de Bernard Werber

Les premières images sont fantastiques de réalisme, et c’est une sensation que l’on n’était pas habitué à ressentir concernant un titre édité par Microids. Les Fourmis, jeu vidéo adapté de la célèbre série de romans éponymes du toulousain Bernard Werber, se dévoile enfin dans un premier teaser/trailer absolument incroyable tant l’on a l’impression de regarder un documentaire animalier. Développé par le studio français Tower Five, Les Fourmis place donc son action à hauteur d’insecte, et dans des environnements ultra réalistes réalisés avec le moteur Unreal Engine 5. Le joueur dirigera la fourmi matricule 103 683 dans la forêt de Fontainebleau, cette dernière étant le plus souvent accompagnée de centaines voire de milliers de ses coreligionnaire.

La colonie aura visiblement fort à faire, entre la lutte contre de gros insectes (la séquence de combat contre la mante religieuse), la collecte des ressources essentielles voire les batailles rangées contre d’autres colonies de fourmis. On espère que la boucle de gameplay sera aussi réjouissante que la partie technique. A ce sujet, Microids, une fois de plus, ne nous rassure pas totalement en restant assez évasif : » Le jeu offrira une difficulté évolutive et une expérience modulable pour les joueurs qui découvriront de nouvelles mécaniques de jeu ainsi que des stratégies et des techniques de combat ».

Les Fourmis sera disponible sur consoles new gen et sur PC dans le courant de l’année 2024.