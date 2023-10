Qualcomm va licencier plus de 1200 employés en Californie

La valse des plans sociaux continue de plus belle (ou de plus moche) : Qualcomm a en effet signalé au Département californien pour le développement de l’emploi qu’il s’apprêtait à mettre à la porte 1 258 personnes, ce qui représente 2,5 % d’un effectif total composé d’environ 50 000 employés. Ces licenciements affecteront principalement les employés des bureaux de Qualcomm situés à San Diego et Santa Clara. Les postes concernés comprennent plus de 750 employés de l’équipe d’ingénierie, y compris des postes de direction, ainsi que du personnel de divers autres départements, notamment des postes techniques et comptables.

Il convient de noter que ces licenciements, bien que regrettables (euphémisme), n’étaient pas totalement inattendu puisque Qualcomm avait annoncé précédemment dans son dernier rapport de résultats trimestriels son intention de prendre des « mesures de restructuration supplémentaires ». L’entreprise prévoit de commencer à licencier des employés vers la mi-décembre et souhaite achever sa restructuration d’ici la première moitié de l’exercice 2024.

Le contexte macro économique n’est sans doute pas pour rien dans cette décision : Qualcomm tire une part importante de ses revenus de la vente de smartphones, un marché sous-performant depuis quelques trimestres : en 2023, les ventes mondiales de smartphones devraient être les pires jamais enregistrées depuis une décennie. En outre, les analystes prévoient une baisse potentielle de 19 % des revenus de Qualcomm pour l’exercice en cours.