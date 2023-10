Android 14 arrive en bêta sur le Nothing Phone (2)

Google a déjà proposé Android 14 en version finale pour les Pixel, mais Nothing se contente pour l’instant de la bêta pour son Phone (2). Il s’agit d’une bêta publique de Nothing OS 2.5, tout le monde peut l’installer dès maintenant.

Les nouvelles fonctionnalités d’Android 14 comprennent le geste de retour amélioré, des raccourcis élargis sur l’écran de verrouillage, la séparation des volumes des sonneries et des sons de notification, et bien plus encore. Nothing en profite ici pour inclure plusieurs de ses propres nouveautés. On retrouve :

Mise à jour de l’interface de la bibliothèque de widgets pour que les widgets de Nothing apparaissent plus clairement.

Nouveau widget photos, permettant d’afficher vos photos préférées sur l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage.

Nouvel éditeur de captures d’écran et nouveau menu, permettant des fonctions d’édition plus avancées et des suppressions rapides.

Mise à jour du design du geste de retour pour qu’il corresponde mieux au style de Nothing.

Ajout d’une option pour masquer les icônes des applications sur l’écran d’accueil et dans le tiroir d’applications. Glissez vers la droite dans le tiroir d’applications pour révéler les icônes d’applications cachées.

Réalisez rapidement des captures d’écran avec un glissement à trois doigts.

Personnalisez le bouton d’alimentation à double pression pour accéder rapidement à une fonction choisie.

La page de personnalisation de l’écran d’accueil et de l’écran de verrouillage a été remaniée pour offrir une vue plus complète des options.

Ajoute d’un filtre de verre pour rendre vos fonds d’écran préférés encore plus uniques.

Nouveaux fonds d’écran de couleur unie pour une apparence plus nette de l’écran d’accueil.

Si vous avez un Nothing Phone (2) et souhaitez tester la bêta d’Android 14, vous pouvez suivre les instructions sur cette page.