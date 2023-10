SNK Universe Project : SNK va décliner ses franchises en films et séries, à commencer par KoF

Inarrêtable désormais, SNK annonce le lancement du SNK Universe Project, dont l’objectif est de décliner les célèbres franchises de l’éditeur en film, séries ou mangas. Une stratégie qui prend calque sur celle du MCU d’une certaine façon, sachant que SNK ne manque pas de franchises fortes, ne serait-ce qu’avec les KoF (King of Fighters), les Fatal Fury et les Samurai Shodown. En moins de 2 ans, SNK a livré les excellents The King of Fighters XV ainsi qu’un Samurai Shodown absolument superbe, sans oublier que Fatal Fury : City of the Wolves est dans les tuyaux. L’éditeur dispose aussi de moyens décuplés depuis son rachat par la firme saoudienne Electronic Gaming Development Company, qui est une filiale de la fondation du tristement Mohammed ben Salmane.

SNK launches the “SNK Universe Project” to spread the appeal of its IPs worldwide! Exhibiting at New York Comic Con with Shueisha XR and Special movie will be shown in MANGA DIVE format! >News Releasehttps://t.co/w6ou3z5WfH#SNK #MANGADIVE #KOF pic.twitter.com/RaGjWmqaXG — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) October 12, 2023

Le SNKU se présentera plus en détails lors du New York Comic Con, sur le stand Shueisha, avec notamment le visionnage d’un film MANGA DIVE à 360° basé sur la franchise KoF. Les gros moyens semblent donc être de sortie pour claironner en fanfare ce SNK Universe Project dont les contours restent encore un peu flous.