Expendables 4 : le giga flop est confirmé

Un de plus dira t-on, mais ce flop là prend des proportions presque comiques. Expendables 4, film d’action assez bourrin avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Megan Fox et Iko Uwais en vedettes, est en train d’éclipser les autres ratages de cette année au box-office. Le film avait réalisé un démarrage totalement pitoyable aux Etats-Unis – à peine 8 millions de dollars le premier week-end ! – et la situation n’a guère évolué près de 3 semaines après la sortie en salles puisqu’Expendables 4 n’a enregistré que 28 millions de dollars de recettes… à l’international ! Il faut aller chercher profond, du côté de Ruby : l’ado Kraken, pour trouver pire encore (42 millions de dollars pour l’ado Kraken énervant sur toute sa durée d’exploitation).

Le précédent Expendables avait pourtant franchi la barre des 200 millions de dollars (malgré un scénario et une réalisation absolument atroces), mais il semble qu’à force de médiocrité bien assumée, la formule ait fini même par lasser les spectateurs les moins exigeants. Expendables 4 a récolté un 13% sur Rotten Tomatoes, sachant que cette agrégation de scores s’avère généralement plutôt conciliante avec les navets. L’échec est tel que Lionsgate proposera bientôt Expendables 4 en VoD, alors même que le film est toujours en cours d’exploitation ! Là encore, Expendables n’est pas seul en ce cas, mais généralement, la sortie en VoD est planifiée à l’avance. Chez Netflix ou Apple TV+, les sorties en salles sont d’ailleurs vues comme des outils marketing qui permettent de mettre en relief la disponibilité de ces métrages sur les plateformes de streaming.

Ces très mauvais résultats seront-ils de nature à gêner la réception du film en France ? Car Expendables 4 est sorti en salles en décalé dans l’hexagone, ce 11 octobre, et les premiers retours ne sont déjà pas tendres…