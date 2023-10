DreamWorks Animation annonce un plan de licenciement après l’échec de Ruby, l’ado Kraken

A l’instar de Pixar, qui vient de connaitre son plus gros échec avec Elementaire, DreamWorks Animation semble être arrivé au bout de ses capacités créatives, une inconstance qui se paye cash au box-office : le très moyen Ruby, l’ado Kraken a été un énorme échec (42 millions de dollars de recettes à peine) et nous a fait presqu’oublier que c’est ce même studio qui a produit il y a un peu plus d’un an le fantastique Chat Potté 2 : La Dernière Quête. La sanction est lourde puisque le studio annonce par voie de communiqué le licenciement d’une soixante d’employés, notamment dans « les départements de fonctionnalités, de télévisions et de technologies ».

DreamWorks Animation invoque évidemment comme cause principale de ces coupes sombres la grande grève des scénaristes, mais il ne fait guère de doutes que le flop L’ado Kraken a aussi joué dans la balance, sachant qu’il n’est pas certain que la sortie prochaine de Troll 3 soit couronnée de succès. Pour rappel, Trolls : World Tour a été un epic fail de grande envergure, le film ne parvenant pas à faire mieux que 49 millions de dollars de recettes mondiales (certes en pleine pandémie, mais tout de même…). En bref, et à moins que le studio ne renoue avec des oeuvres aussi qualitatives que la trilogie Dragons, la situation ne risque pas de s’arranger de sitôt.