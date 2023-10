Goldorak et le Festin des Loups : un premier trailer de gameplay… qui inquiète

L’éditeur français Microids vient de lâcher le premier trailer de gameplay de Goldorak et le Festin des Loups, et c’est peu dire qu’il y a de quoi ne pas être totalement rassuré. Il n’est même nul besoin d’évoquer ici la triste litanie des nombreux ratages de l’éditeur pour noter tout ce qui chiffonne, entre les environnements assez pauvres, la voix-off franchement sans tonalité, ainsi qu’un empilement de différentes séquences de gameplay qui peinent à convaincre. De la baston à la troisième personne contre les Golgoths, des phases de shoot them up en vertical ou en 3D, tout semble un peu plaqué et manque terriblement de punch, même si les inserts façon BD sont plutôt bienvenus. Les célèbres coups de Goldorak sont bien là en revanche, les fameux Cornofulgure, Astérohache et autres joyeusetés, mais là encore, on peine à retrouver le dynamisme de l’animé.

Il ne s’agit certes que d’un trailer, et après tout, le studio nantais Endroad nous réserve peut-être d’autres surprises. Dans les points vraiment positifs, une BO qui reprend subtilement le thème original de la série, mais on espère que ce thème sera bien présent, de façon plus directement audible, dans la version finale du titre. Goldorak – Le Festin des Loups sera disponible le 14 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ainsi que sur PC, la version Switch étant programmée pour 2024.

A noter enfin que les amateurs du robot d’acier sont particulièrement gâtés puisqu’au delà du jeu vidéo, la série animée Goldorak U est toujours prévue pour 2024. Cette dernière est réalisée par Mitsuo Fukuda, à qui l’on doit le très bon Gundam SEED.