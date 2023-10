X active l’option pour limiter les réponses uniquement aux utilisateurs vérifiés

Après une assez longue période de tests, X a officiellement lancé une nouvelle option permettant aux utilisateurs de restreindre leurs réponses aux comptes vérifiés. Cette nouvelle fonctionnalité vient s’ajouter aux trois options de contrôle de réponse déjà existantes, et qui avaient été introduites pour la première fois en 2021. Elle permet désormais aux utilisateurs de limiter leurs réponses aux comptes vérifiés, soit ceux qui paient un abonnement mensuel.

Cette nouvelle option sera de toute façon utilisée à la marge sachant que moins de 0,5 % des utilisateurs de X sont abonnés au forfait Premium. Cela pourrait être bénéfique pour ceux qui souhaitent interagir uniquement avec des utilisateurs partageant les mêmes idées qu’eux, mais dans tous les cas de figure, cela ne représentera qu’une infime partie des posts circulant sur X (Twitter).

Pour rappel, seulement 20 % des utilisateurs de X publient du contenu, et la majeure partie de l’engagement sur la plateforme se traduit par des réponses (commentaires), des retweets et des citations. Par conséquent, limiter les réponses à une fraction des utilisateurs de X pourrait-même s’avérer contre-intuitif, notamment pour ceux qui participent au programme de partage des revenus publicitaires des créateurs de X. En fin de compte, la plupart des utilisateurs cherchent à maximiser leurs réponses, et restreindre leur audience à moins de 1 % de l’ensemble des utilisateurs de X peut ne pas être attrayant pour la plupart d’entre eux.